Вместимость укрытий в Березниках превышает население города на 48 тысяч мест

В постановлении отмечается, что расчет нормы площади на одного человека производился на основе методических рекомендаций МЧС, эта площадь составляет 0,6 кв. м. на одного укрываемого. Так, например, в укрытиях площадью 300 кв. м. могут максимально разместиться до 583 человек, в помещениях 1300 кв.м. — до 2167 человек. Администрация рекомендует населению «использовать заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, находящиеся в радиусе не более 1 тыс. м от места нахождения укрываемого».