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Вместимость укрытий в Березниках превышает население города на 48 тысяч мест

На официальном портале правовой информации Березников опубликовано постановление местной администрации «Об объектах гражданской обороны для укрытия населения». Как следует из документа, всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тыс. кв. м. В них, согласно данным мэрии, могут укрыться 181,2 тыс. человек.

Источник: Коммерсантъ

На официальном портале правовой информации Березников опубликовано постановление местной администрации «Об объектах гражданской обороны для укрытия населения». Как следует из документа, всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тыс. кв. м. В них, согласно данным мэрии, могут укрыться 181,2 тыс. человек.

В постановлении отмечается, что расчет нормы площади на одного человека производился на основе методических рекомендаций МЧС, эта площадь составляет 0,6 кв. м. на одного укрываемого. Так, например, в укрытиях площадью 300 кв. м. могут максимально разместиться до 583 человек, в помещениях 1300 кв.м. — до 2167 человек. Администрация рекомендует населению «использовать заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, находящиеся в радиусе не более 1 тыс. м от места нахождения укрываемого».

Стоит отметить, что ранее власти Перми, Соликамска и Губахи опубликовали интерактивные карты заглубленных помещений для укрытия. В Перми таких помещений насчитывается 1390, их список будет пополняться.

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