В Крыму приостановили пригородные поезда в Евпаторию

Ранее Life.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов посетил северные районы полуострова, где фиксировались перебои с электроснабжением. Он побывал в ряде городов и на ключевых объектах инфраструктуры, обсудив ситуацию с местными властями и службами. По итогам поездки Аксёнов заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для жителей и бизнеса, а также поручил оперативно решать проблемы в населённых пунктах с нестабильным энергоснабжением.