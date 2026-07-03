Младший лейтенант из Хабаровского края награждён за освобождение посёлка

Гвардии младший лейтенант В. Фролов из Хабаровского края лично участвовал в штурме укреплённых позиций противника и командовал взводом в тяжёлых боях в зоне СВО. О его боевом пути сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Фролов прошёл путь от рядового десантника до командира взвода. После службы по призыву в десантно-штурмовой бригаде он в ноябре 2024 года заключил контракт с Минобороны России, а уже через месяц убыл в зону специальной военной операции.
Сначала он выполнял задачи по защите подразделений от беспилотников противника. Такая работа помогала сохранять жизни бойцов и поддерживать устойчивость подразделений на переднем крае.
Одним из главных эпизодов его службы стала операция по освобождению населённого пункта Январское. Взвод под командованием Фролова выполнил задачу, а сам офицер вместе с бойцами участвовал в зачистке опорных пунктов. Во время боя подразделение столкнулось с превосходящими силами противника, но удержало ситуацию, уничтожило значительное количество живой силы и захватило трофейное иностранное вооружение.
В апреле 2026 года подразделение Фролова снова оказалось в тяжёлом бою — уже в районе Доброполья. Стрелковое противостояние продолжалось весь день, но благодаря действиям командира и слаженной работе личного состава поставленную задачу удалось выполнить.
За время участия в СВО офицер совершил десятки боевых выходов. За отвагу и самоотверженность гвардии младший лейтенант В. Фролов награждён медалью «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени и медалью Жукова.