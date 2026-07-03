Евгений Евстигнеев: правнук псаломщика и двоюродный брат генерала

«Именно семья Разореновых, похоже, приютила Марию Ивановну в Нижнем Новгороде после 1914 года, — рассказала составитель родословной. — И именно сестра Николая Григорьевича Серафима с мамой, сестрой Марии Ивановны, помогала ей после смерти мужа в 1932 году. Они жили вместе с ней на улице Бакунина. А недавно в я нашла Петербурге правнука Николая Григорьевича».