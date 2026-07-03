Евгений Евстигнеев: правнук псаломщика и двоюродный брат генерала

Десятый кинофестиваль нового российского кино «Горький фест» открывается в Нижнем Новгороде 3 июля (16+). Одна из внеконкурсных программ посвящена столетию великого актера Евгения Евстигнеева, родившегося в Нижнем Новгороде 9 октября 1926 года. К юбилею знаменитого земляка председатель Нижегородского отделения «Союза возрождения родословных традиций» Татьяна Грачёва подготовила наиболее полную на сегодняшний день родословную Евгения Александровича.
В составлении родословной Татьяна Львовна опиралась не только архивные данные, но и на контакты с близко знавшими актера людьми. Например, на воспоминания сына директора Горьковского театрального училища Юрия Лебского. Когда Евстигнеев работал в московских театрах, он довольно часто приезжал в Горький к маме.
«Юрий Лебский очень дружил с Евгением Александровичем. Тот у них постоянно бывал дома», — рассказала Татьяна Львовна.
Прародитель всех Евстигнеевых — прадед артиста по отцу, крепостной крестьянин Евстигней Алексеев 1794 года рождения. Уроженец деревни Демихово Владимирского уезда. Отец будущего артиста Александр Михайлович Евстигнеев был рабочим на заводе «Красная Этна». Мать Мария Ивановна по документам числилась домохозяйкой. Скорее всего, именно поэтому подросток Женя Евстигнеев в годы Великой Отечественной войны пошел работать слесарем на это предприятие.
Евгений был поздним ребёнком. Когда родился будущий артист, матери было 32 года, отцу — 51. Татьяна Грачева считает, что родители Евгения Александровича познакомились в Сормове, куда первоначально приехал работать отец артиста. Мать Мария Ивановна дважды выходила замуж. Евгений — ребенок от третьего брака. У отца был сын от предыдущих браков — Сергей Александрович.
«Насколько я понимаю, что он тоже был актером. Есть свидетельства, что Мария Ивановна очень не хотела, чтобы Женя шел в актеры. Потому что у его сводного брата была трагическая судьба», — говорит Татьяна Львовна.
Отец Евгения умер, когда мальчику было шесть лет. Мать вышла замуж в четвертый раз — за бывшего мужа своей сестры Петра Чернышова, который был воспитателем Жени с десяти лет.
Двоюродным братом Евстигнеева был Николай Григорьевич Раззоренов, генерал-майор артиллерии.
«Именно семья Разореновых, похоже, приютила Марию Ивановну в Нижнем Новгороде после 1914 года, — рассказала составитель родословной. — И именно сестра Николая Григорьевича Серафима с мамой, сестрой Марии Ивановны, помогала ей после смерти мужа в 1932 году. Они жили вместе с ней на улице Бакунина. А недавно в я нашла Петербурге правнука Николая Григорьевича».
Мать Жени была очень начитанной, поэтому привила своему сыну любовь к чтению. Впрочем, это не удивительно — дед Евстигнеева по матери Иван Воробьев был священнослужителем. Конкретно — псаломщиком. Он служил в селе Малый Макатель Ардатовского уезда — сейчас это Первомайский район Нижегородской области. Бабушка Фелициата Васильевна жила в селе Юрино республики Марий Эл, где находится знаменитый Шереметьевский замок. Маленький Женя ездил туда летом на каникулы в бабушке.
Собеседница агентства говорит, что в родословной Евстигнеева еще не поставлена последняя точка, а именно: неизвестна дата смерти этой самой бабушки из Юрьева.
«Лично для меня — это очень важная деталь. Там интересный род священнослужителей, уходящий корнями в Арзамас. Эту деталь нужно уточнить — до 9 октября время еще есть», — говорит Татьяна Львовна.
Она планирует поставить последнюю точку в родословной Евстигнеева непосредственно к юбилею великого артиста. До конца года планируется выход сборника «По следам генеалогических посиделок», который украсит материал Татьяны Грачевой о родословной Евгения Евстигнеева.
P. S. Татьяна Грачева выражает благодарность Ирине Демянко из Иваново, которая помогла сделать владимирскую линию Евстигнеевых.