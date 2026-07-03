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В Госдуме предлагают денежно поощрять школьников за значительный прогресс в учебе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести систему поощрений в виде единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов для школьников за «значительный образовательный прогресс».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести систему поощрений в виде единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов для школьников за «значительный образовательный прогресс».

«Безусловно, победители олимпиад, стобалльники и медалисты заслуживают признания и поддержки за свои достижения. Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе», — прокомментировал депутат РИА Новости.

По его словам, речь идет об учениках, которые благодаря дисциплине, целеустремленности и ежедневному труду смогли существенно улучшить результаты обучения, повысить успеваемость и преодолеть имеющиеся трудности в освоении учебной программы.

Такие достижения, по его мнению, сегодня практически не имеют самостоятельных механизмов признания и поощрения, но способность добиваться существенного улучшения своих показателей в обучении заслуживает не меньшего внимания, чем высокий итоговый результат.

Парламентарий добавил, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать воспитанию молодых людей, ориентированных на развитие, готовых активно работать и вносить весомый вклад в развитие страны.

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