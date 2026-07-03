В Хабаровском крае ограничили движение на мосту через Амур из-за ремонта

В Хабаровском крае начался ремонт мостового перехода через реку Амур на 2101-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфрастуктура», инициированный Владимиром Путиным.
Мост остаётся действующим: движение по нему не перекрыто, но работы уже идут. Переправа считается одной из ключевых на Дальнем Востоке — она соединяет Хабаровский край и Еврейскую автономную область и входит в транспортный коридор, связывающий запад страны с восточными регионами.
Сейчас подрядная организация приступила к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведётся разборка асфальта и восстановление цементобетонного основания на тротуарной части.
Далее планируется замена деформационных швов — старые конструкции демонтируют и установят новые. Именно эти элементы берут на себя нагрузку при перепадах температур и движении пролётов, поэтому их обновление напрямую влияет на безопасность.
На период работ движение организовано по двум полосам. В зоне ремонта введено ограничение скорости до 20 км/ч.
— Мост через реку Амур на выезде из Хабаровска обеспечивает не только автомобильное сообщение между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, но и связывает западную часть страны и регионы Дальнего Востока в единую транспортную систему. На период ремонта скорректировали схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для водителей, — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
В рамках ремонта также заменят асфальтобетонное покрытие, установят новое барьерное ограждение и смонтируют дополнительное наружное освещение. Эти меры должны повысить безопасность движения на одном из самых загруженных мостовых переходов федеральной трассы.