Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

Шлыков предложил дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Школьный курс ОБЖ необходимо усовершенствовать, введя в него модуль «Безопасность в сети», заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Необходимо усовершенствовать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля “Безопасность в сети”. Цифровое пространство, в котором, к сожалению, большую часть своего времени проводят люди, особенно молодежь, имеет внутри себя достаточно угроз, о которых нужно доступно рассказывать подрастающему поколению», — сказал Шлыков.

Он отметил необходимость адаптировать школьную программу под современные условия, с учетом всех известных деструктивных явлений интернет-пространства, которые несут угрозу личной и общественной безопасности.

По словам члена СПЧ, результатом введения модуля «Безопасность в сети» в школьный курс ОБЖ должна стать эффективная профилактика, позволяющая противодействовать вовлечению российской молодежи в преступные и экстремистские сообщества, опасные деструктивные идеологические и прочие течения, включая уже известную вербовку антироссийскими силами иностранных спецслужб.

Узнать больше по теме
Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше