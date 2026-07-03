В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

«Необходимо усовершенствовать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля “Безопасность в сети”. Цифровое пространство, в котором, к сожалению, большую часть своего времени проводят люди, особенно молодежь, имеет внутри себя достаточно угроз, о которых нужно доступно рассказывать подрастающему поколению», — сказал Шлыков.