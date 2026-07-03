В СПЧ предложили дополнить школьный курс ОБЖ модулем по безопасности в сети

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Школьный курс ОБЖ необходимо усовершенствовать, введя в него модуль «Безопасность в сети», заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.
«Необходимо усовершенствовать школьный курс ОБЖ за счет добавления модуля “Безопасность в сети”. Цифровое пространство, в котором, к сожалению, большую часть своего времени проводят люди, особенно молодежь, имеет внутри себя достаточно угроз, о которых нужно доступно рассказывать подрастающему поколению», — сказал Шлыков.
Он отметил необходимость адаптировать школьную программу под современные условия, с учетом всех известных деструктивных явлений интернет-пространства, которые несут угрозу личной и общественной безопасности.
По словам члена СПЧ, результатом введения модуля «Безопасность в сети» в школьный курс ОБЖ должна стать эффективная профилактика, позволяющая противодействовать вовлечению российской молодежи в преступные и экстремистские сообщества, опасные деструктивные идеологические и прочие течения, включая уже известную вербовку антироссийскими силами иностранных спецслужб.