В Уфе с размахом отметят День семьи, любви и верности

Как сообщили в мэрии, для уфицев и гостей города подготовлены различные праздничные мероприятия. В программе — концерты, фестивали, спортивные состязания и различные творческие активности.
Праздничную программу откроет фестиваль «Сила семьи героев». Он состоится завтра, 4 июля, во Дворце молодежи и будет посвящен семьям участников СВО.
«Фестиваль — часть социального проекта, который реализуется с 2023 года. Его главная задача — поддержать близких защитников Отечества: жен, матерей, сестер и детей, а также напомнить о важности семейных уз», — уточнили в муниципалитете.
Гостей фестиваля «Сила семьи героев» ждут игровые зоны для детей, консультации психологов и юристов, творческие площадки, выставка работ районов‑участников и уютная фотозона, где можно запечатлеть теплые моменты вместе с родными. В 12.30 состоится торжественная часть: семьи участников СВО представят на сцене свои концертные номера.
8 июля ключевым событием праздника станет общегородское мероприятие в сквере «Семейный» на бульваре Саид‑Галиева. Начало — в 16.00.
В программе яркого праздника — парад семей. К торжественному шествию сможет присоединиться каждая семья. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Кроме того, запланирован праздничный концерт с участием творческих коллективов, увлекательные мастер‑классы, ярмарка изделий местных ремесленников и тематические фотозоны.
Праздничная атмосфера охватит и другие районы Уфы, подчеркнули в мэрии. Так, 7 июля в 19.00 на площади им. Серго Орджоникидзе, на аллее имени М. Куприяновой состоится открытый мастер‑класс «Танцуем всей семьей».
8 июля:
— в парке «Дёмский» в 17.00 пройдут семейные старты «Мама, папа, я — спортивная семья!»;
— в парке «Первомайский» в 17.00 гостей ждет программа «Все начинается с любви»;
— в саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова в 16.00 развернется мероприятие «В кругу любимых и родных»;
— в парке «Волна» в 17.00 состоится праздник «Нас объединяет семья»;
— в парке им. Ивана Якутова в 16.00 представят программу «Любовь и верность сквозь века».
11 июля в 21.30 в парке «Кашкадан» запланирован кинопоказ, посвященный Дню семьи, любви и верности.
«Приглашаем всех присоединиться к праздничным событиям, провести время с близкими и создать новые семейные традиции», — добавили в муниципалитете.
Как ранее сообщал Башинформ, Бирск вновь станет сердцем Дня семьи, любви и верности в Башкирии. В этом году фестиваль пройдет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России.
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