«День семьи, любви и верности — 2026» в Челябинске. Программа мероприятий

Размер выплат зависит от стажа семейной жизни: 50 тысяч рублей для супругов, проживших вместе 50 лет и отметивших «золотую» свадьбу. Пары, справившие «бриллиантовую» свадьбу, то есть 60 лет в браке, получат 60 тысяч рублей. А за 70 лет вместе — «благодатную» свадьбу — положено 150 тысяч рублей. На сегодняшний день награды удостоены уже 22 704 супружеские пары Челябинской области. За два года из областного бюджета на эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.