«День семьи, любви и верности — 2026» в Челябинске. Программа мероприятий

Челябинск встретит День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главным событием станет IV Парад семьи, который соберёт сотни горожан у памятника Курчатову, а затем в парке Гагарина развернется большой семейный фестиваль с концертом и чествованием юбиляров семейной жизни. Подробную программу мероприятий читайте в материале chel.aif.ru.
Главное шествие года.
Добрая традиция «Парада семьи» с каждым годом набирает обороты: в 2025 году в нём приняли участие более тысячи человек. Колонна, украшенная флагами и воздушными шарами, традиционно пройдёт от памятника Курчатову до Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Мероприятие символизирует единство поколений и служит яркой иллюстрацией того, как много в Челябинске городе крепких и счастливых семей.
Впервые в рамках Парада семьи пройдет городской конкурс колясок. К участию приглашаются семьи с детьми от рождения до пяти лет. Организаторы предлагают украсить коляску в одной из пяти номинаций: «Семейный экипаж», «Техно коляска», «Национальный колорит», «Коляска-сказка» или «Коляска оригинального жанра». Предварительная регистрация не требуется — достаточно прийти к началу шествия в 18:00 и разместить на коляске табличку с фамилией семьи. Подробности тут.
Концерт в «Родине»: музыка любви.
В 18:30 8 июля в зале камерной и органной музыки «Родина» состоится вечерний концерт с поэтичным названием «Любви негромкие слова». Атмосфера старинного здания и классическая музыка станут идеальным фоном для романтического вечера в кругу близких. Ожидается, что программа будет наполнена произведениями, прославляющими красоту семейных уз и искренность чувств.
Праздничный концерт в парке Гагарина.
В парке имени Гагарина гостей ждёт насыщенная программа, которая начнётся ещё до завершения шествия. С 18:00 в парке начнётся музыкальное сопровождение, а основная концертная программа продлится с 19:00 до 21:00.
В программе ожидаются приветственные слова от организаторов и официальных лиц, награждение семей и вручение благодарственных писем, выступления вокальных и хореографических коллективов, викторины, конкурсы, народные игры и забавы. Кроме концерта, в парке организуют творческие площадки, интерактивные зоны, мастер-классы и фотозоны для всей семьи.
Награды для тех, кто сохранил любовь.
Кульминацией праздника в парке Гагарина станет большая концертная программа и торжественная церемония награждения. С особой теплотой на сцену пригласят супругов, проживших в браке полвека и более. Им вручат почётные областные знаки отличия «Семейное счастье» и памятные медали «За любовь и верность».
Кроме того, подарки и грамоты получат многодетные семьи, которые своим примером доказывают, что многодетность — это радость и огромный труд.
Размер выплат зависит от стажа семейной жизни: 50 тысяч рублей для супругов, проживших вместе 50 лет и отметивших «золотую» свадьбу. Пары, справившие «бриллиантовую» свадьбу, то есть 60 лет в браке, получат 60 тысяч рублей. А за 70 лет вместе — «благодатную» свадьбу — положено 150 тысяч рублей. На сегодняшний день награды удостоены уже 22 704 супружеские пары Челябинской области. За два года из областного бюджета на эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.