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В России может появиться страховка от поломки авто из-за бензина

В Российской Федерации может быть запущена новая страховая опция, предназначенная для защиты водителей от повреждений мотора, вызванных использованием низкокачественного горючего.

В Российской Федерации может быть запущена новая страховая опция, предназначенная для защиты водителей от повреждений мотора, вызванных использованием низкокачественного горючего. Данную информацию озвучил Сергей Ефремов в эфире радио РБК, занимающий пост вице-президента Всероссийского союза страховщиков.

Как отметил Ефремов, на текущий момент в стране отсутствует отдельный полис, покрывающий случаи выхода транспортного средства из строя по причине применения неподходящего топлива. Тем не менее, подобная услуга может быть введена в связи с обсуждением потенциальных корректировок нормативов, предъявляемых к качеству бензина и дизеля.

Отмечается, что пока же защититься от заправки некачественным топливом можно лишь методом проверки сертификата соответствия на самой заправке. А само использование низкокачественного топлива в прошлом приводило к зависанию клапанов и авариям двигателя.

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