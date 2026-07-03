В России может появиться страховка от поломки авто из-за бензина

Как отметил Ефремов, на текущий момент в стране отсутствует отдельный полис, покрывающий случаи выхода транспортного средства из строя по причине применения неподходящего топлива. Тем не менее, подобная услуга может быть введена в связи с обсуждением потенциальных корректировок нормативов, предъявляемых к качеству бензина и дизеля.