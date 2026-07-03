Ливни и грозы испортят выходные в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выходные 4 и 5 июля пройдут с неустойчивой погодой. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами, рассказала hab.aif.ru начальник отдела долгосрочных прогнозов краевого гидрометцентра Галина Брынцева.
В субботу ветер будет южным, 7−12 метров в секунду. Ночью на большей части территории ожидается +13… +20 градусов, на севере — +13… +18, на Охотском побережье — +7… +12. Днём по краю будет +23… +30 градусов, но север и побережье останутся заметно холоднее: там местами всего +8… +18.
В воскресенье ветер сменится на северо-восточный и усилится до 9−14 метров в секунду. Дневная температура станет ниже: в основном по краю ожидается +20… +26 градусов, на севере снова будет прохладно — около +13… +18, местами ниже.
В Хабаровске оба выходных тоже пройдут с кратковременными дождями, хотя возможны перерывы и прояснения. В субботу ночью в городе будет +18… +20 градусов, днём +26… +28. В воскресенье станет свежее: ночью +16… +18, днём +21… +23 градуса.
Начало следующей недели в крае останется дождливым и ветреным. Северо-восточный ветер местами может усиливаться, но затем до конца первой декады июля погода начнёт выравниваться: ветер развернётся к восточным направлениям, осадков станет меньше, а температура постепенно подрастёт. Ночами ожидается в основном +15… +20 градусов, днём в начале недели +21… +26, ближе к концу декады — +23… +28.
«Активные фронтальные разделы будут смещены западнее, а на погоду края продолжит влиять охотский антициклон. В начале недели он ещё даст неустойчивость и северо-восточный ветер, но затем его влияние ослабеет, начнётся более тёплый широтный процесс: осадки сохранятся лишь местами и будут в основном несущественными», — пояснила Галина Брынцева.