Ливни и грозы испортят выходные в Хабаровском крае

«Активные фронтальные разделы будут смещены западнее, а на погоду края продолжит влиять охотский антициклон. В начале недели он ещё даст неустойчивость и северо-восточный ветер, но затем его влияние ослабеет, начнётся более тёплый широтный процесс: осадки сохранятся лишь местами и будут в основном несущественными», — пояснила Галина Брынцева.