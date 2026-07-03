Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев ожидают тёплые и пасмурные выходные

Небольшие дожди пройдут и в субботу, и в воскресенье.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцев ожидают тёплые, но пасмурные выходные. К вечеру субботы начнутся дожди, которые продолжатся в воскресенье. Такой прогноз даёт сервис Яндекс Погода.

В субботу, 4 июля, температура воздуха поднимется от +18 до +28, будет пасмурно, без осадков. Небольшой дождь пройдет вечером. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

В понедельник, 5 июля, воздух прогреется от +17 до +29. День будет облачный с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Тем временем Волгоградскую область в конце недели накроет жара до +37 и грозы с ветром, сообщает Волгоградская правда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла рекорда.