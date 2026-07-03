Нижегородцев ожидают тёплые и пасмурные выходные

Нижегородцев ожидают тёплые, но пасмурные выходные. К вечеру субботы начнутся дожди, которые продолжатся в воскресенье. Такой прогноз даёт сервис Яндекс Погода.
В субботу, 4 июля, температура воздуха поднимется от +18 до +28, будет пасмурно, без осадков. Небольшой дождь пройдет вечером. Ветер юго-восточный, 3 м/с.
В понедельник, 5 июля, воздух прогреется от +17 до +29. День будет облачный с прояснениями, пройдет небольшой дождь.
Тем временем Волгоградскую область в конце недели накроет жара до +37 и грозы с ветром, сообщает Волгоградская правда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что средняя температура поверхности Мирового океана в июне 2026 года достигла рекорда.