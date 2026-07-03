В России временно разрешили выпуск топлива с показателями «Евро-3»

Поясним, что топливо с показателями «Евро-3» отличается от привычного «Евро-5» прежде всего более высоким содержанием серы и рядом других показателей. Такое топливо считается менее экологичным. При его сгорании может быть больше вредных выбросов, а у современных машин выше нагрузка на системы очистки выхлопа.