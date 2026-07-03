В России временно разрешили выпуск топлива с показателями «Евро-3»

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с показателями экологического класса «Евро-3».
Согласно постановлению кабмина, такая мера будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно. Разрешение касается предприятий, которые до 1 июня 2019 года заключили с Минэнерго соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. В Минэнерго пояснили, что решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива и закрыть существующий спрос.
Контролировать работу механизма будет Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. В министерстве также уточнили, что топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
Летом в ряде регионов России возникали перебои с поставками топлива. Вице-премьер Александр Новак ранее объяснял это изменениями в логистике. Для стабилизации рынка уже действует ряд мер. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для непроизводителей. Также приняты изменения в биржевых торгах, введены стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.
Поясним, что топливо с показателями «Евро-3» отличается от привычного «Евро-5» прежде всего более высоким содержанием серы и рядом других показателей. Такое топливо считается менее экологичным. При его сгорании может быть больше вредных выбросов, а у современных машин выше нагрузка на системы очистки выхлопа.