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В России временно разрешили выпуск топлива с показателями «Евро-3»

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с показателями экологического класса «Евро-3».

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с показателями экологического класса «Евро-3».

Согласно постановлению кабмина, такая мера будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно. Разрешение касается предприятий, которые до 1 июня 2019 года заключили с Минэнерго соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. В Минэнерго пояснили, что решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива и закрыть существующий спрос.

Контролировать работу механизма будет Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. В министерстве также уточнили, что топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Летом в ряде регионов России возникали перебои с поставками топлива. Вице-премьер Александр Новак ранее объяснял это изменениями в логистике. Для стабилизации рынка уже действует ряд мер. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для непроизводителей. Также приняты изменения в биржевых торгах, введены стимулы для импорта топлива и роста его производства в России.

Поясним, что топливо с показателями «Евро-3» отличается от привычного «Евро-5» прежде всего более высоким содержанием серы и рядом других показателей. Такое топливо считается менее экологичным. При его сгорании может быть больше вредных выбросов, а у современных машин выше нагрузка на системы очистки выхлопа.

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