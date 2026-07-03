Чем интересен старт «Пари НН» в Первой лиге

«Пари Нижний Новгород» вот-вот начнёт новый футбольный сезон. Команде и её болельщикам придётся вспоминать суровые реалии первого дивизиона. В «лучшей лиге мира» нижегородскую команду ждут перелёты на Дальний Восток, матчи на стареньких стадионах и сражения с соперниками, которые предпочитают красивой игре жёсткую борьбу.
Но интриг в Первой лиге хватает. О них и рассказывает nn.aif.ru.
Кто выйдет на поле?
Главной задачей межсезонья для «Пари НН» было сохранить прошлогодних лидеров. Играть в первом дивизионе хотели далеко не все. Вскоре после вылета из премьер-лиги с «парижанами» расстались Олакунле Олусегун, вернувшийся в «Краснодар», Максим Шнапцев, переехавший в «Балтику», и Ренальдо Сефас, отправившийся играть в «Карабах».
Но большую часть основы удалось удержать.
Так, Никита Медведев, который точно мог бы найти себе работу в РПЛ, в команде остался. Да, в конце сезона голкипер «Нижнего» подпортил себе реноме, нецензурно обругав нижегородских фанатов во время матча. Но потом он с болельщиками примирился. Вратарь Медведев сильный и на уровне Первой лиги будет одной из главных звёзд всего чемпионата.
Остались в «Пари НН» заматеревшие в премьер-лиге защитники Никита Каккоев и Виктор Александров. Вернётся в состав восстановившийся от травмы и некогда перспективный Александр Эктов. В центре поля «Пари НН» по-прежнему сможет рассчитывать на брутального опорника Мамаду Майга и мастера стандартов Николая Калинского.
Планируют остаться в «Нижнем» и легионеры: словенцы Свен Шаштарич-Карич и Лука Вешнер-Тичич, уругваец Адриан Бальбоа и вернувшийся с чемпионата мира панамец Эдгардо Фаринья.
Кроме того, команду пополнил опытный защитник Роман Евгеньев. Экс-игрок столичного «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» решил перезапустить свою карьеру в «Нижнем».
Если наставнику Вадиму Гаранину удастся сбалансировать игру, что так и не смог сделать его предшественник Алексей Шпилевский, и. в частности, решить проблему с обороной, «Пари НН» вполне сможет бороться за возвращение в РПЛ.
«Исходя из подбора игроков, “Пари НН”, конечно, должен бороться за первое-второе места. Хотя ждать лёгкой прогулки не приходится, — считает бывший спортивный директор футбольного клуба “Нижний Новгород” Александр Липко. — Есть крепкие по составу “Урал” и “Ротор”, которые недавно играли в стыковых матчах, но в РПЛ не попали. Есть “Сочи”, где тренер Игорь Осинькин вполне может построить интересную команду. Наверняка кто-то ещё включиться в спор за премьер-лигу… Пока мы не знаем, каким будет “Нижний Новгород” при Вадиме Гаранине. Времени на переформатирование команды у нового тренера было не так много».
Фигура Гаранина, который принял команду в мае 2026 года, до сих пор вызывает вопросы. Подвигов в карьере 53-летнего тренера пока нет. Был короткий опыт работы в РПЛ с ФК «Сочи». Были несколько сезонов в Первой лиге с «Енисеем» и «Черноморцем». Негусто…
Возможно, на принципиально новый уровень достижений Гаранин выйдет именно с «Пари НН». Не просто же так менеджмент клуба сделал ставку именно на Вадима Вячеславовича — скорее всего, это назначение было именно под Первую лигу, куда весной «Нижний» де-факто уже вылетел.
Хазов за рулём «КаМАЗа».
Непросто придётся и болельщикам «Пари НН». За пять лет в РПЛ нижегородские поклонники футбола привыкли к матчам с «Зенитом», столичным «Спартаком», «Краснодаром» и иже с ними. А тут «Текстильщик», «Челябинск» и «Спартак» (Кострома).
Но свои интриги в предстоящих противостояниях, конечно, будут. Ведь старых знакомых в Первом дивизионе сейчас хоть отбавляй.
Так, уже во втором туре «Нижний Новгород» ждёт выездная встреча с «КаМАЗом» из Набережных Челнов. Камскую команду возглавляет сам Антон Хазов.
В октябре 2025 года эта живая легенда нижегородского футбола покинула родной город, так и не дождавшись приглашение от руководства «Пари НН» стать тренером команды. Не считая короткого отрезка зимой 2022-го, когда Антон Геннадьевич подменял ушедшего в «Локо» Михаила Галактионова, больше Хазов на рулевом мостике не появлялся.
Говорить о каких-то реваншистских настроениях Хазова вряд ли стоит — Антон Геннадьевич не того склада характера, чтобы мстить. Но «КаМАЗ», само собой, будет решать свои задачи. Прошлый сезон Хазов и Ко завершили в шаге от зоны стыковых матчей, заняв пятое место. Челнинцы точно попортят кровь любому фавориту Первой лиги. «Нижний Новгород» — первый на очереди.
Юран и «Урал».
Кроме Антона Хазова, «Пари НН» в предстоящем сезоне ждёт ещё несколько встреч с тренерами, которых в Нижнем Новгороде знают очень хорошо. «Урал» теперь тренирует Сергей Юран, возглавлявший «Нижний» с апреля 2023-го по апрель 2024 года.
В «Пари НН» Сергей Николаевич работал не так долго, но был в самом центре внимания. Успел спасти команду от вылета из РПЛ. Пережил операцию по удалению камня из почки, страшно напугав всех своей экстренной госпитализацией, а позже внезапно был уволен, потеряв контроль над ситуацией в команде.
Сезон 2026/27 ещё не начался, а экспрессивный тренер успел напомнить о своём крутом характере и в Первой лиге. Так, в конце мая Юран возглавил «СКА-Хабаровск», но, проведя в новом качестве две недели, покинул дальневосточников «по семейным обстоятельствам».
И почти сразу же подписал контракт с «Уралом».
Юран после своего ухода из «Пари НН» не раз критиковал менеджмент нижегородского клуба за недоверие российским специалистам, слабую селекционную работу и т.д.
Словом, матч «Пари» против «Урала» точно заиграет особыми красками.
Евдокимов и «Нефтехимик».
Должны помнить нижегородские болельщики и Роберта Евдокимова, который сейчас возглавляет «Нефтехимик».
Роберт Геннадьевич принял «Пари НН» осенью 2019 года, заменив самого Дмитрия Черышева. Нижегородская команда тогда играла в Первой лиге и ставила задачу пробиться в элиту. В сезоне 2019/20, который был остановлен досрочно из-за пандемии ковида, Евдокимов недотащил «Нижний» до повышения в классе, но справился с этой задачей в сезоне 2020/21.
Вот только порулить командой в РПЛ у Евдокимова не вышло. На рулевом посту Роберта Геннадьевича сменил Александр Кержаков, который и провёл с «Пари НН» дебютный сезон в премьер-лиге.
Поговаривали, что тогдашнее руководство «Нижнего» не устраивал футбол, в который играла команда при Евдокимове: слишком скучно и серо.
Теперь у Роберта Геннадьевича будет шанс напомнить о себе всему футбольному Нижнему Новгороду.
Тетрадзе и «Уфа».
А вот Омари Тетрадзе, который теперь возглавляет «Уфу», в «Пари НН» не работал. 1187 Но он был главным тренером нижегородской «Волги», преемником которой можно назвать «Пари НН».
Было это давно — более 15 лет назад. Но память о себе Тетрадзе оставил, скорее, добрую. Именно Омари Михайлович вывел «Волгу» в премьер-лигу по итогам сезона 2010.
Потом, правда, был не лучший старт в элите в том самом полуторагодичном сезоне 2011/2012, когда наш чемпионат перешёл на систему «осень — весна», и в июне 2012-го тренер отправился в отставку.
В сезоне 2015/16 Тетрадзе приезжал в Нижний вместе с «Енисеем», и матч с «Волгой» обернулся для команды бывшего защитника сборной России разгромом со счётом 0:4.
Но против «Пари НН» Омари Тетрадзе ещё не играл ни разу. Счёт в противостоянии будет открыт совсем скоро.
Состав участников Первой лиги в сезоне 2026/27.
1 Арсенал.
2 Велес.
3 Волга (Ульяновск).
4 Енисей.
5 КАМАЗ.
6 Ленинградец.
7 Нефтехимик.
8 Пари НН.
9 Ротор.
10 СКА-Хабаровск.
11 Сочи.
12 Спартак (Кострома).
13 Текстильщик.
14 Торпедо.
15 Урал.
16 Уфа.
17 Челябинск.
18 Шинник.
Команды, занявшие первые два места, получают прямые путевки в премьер-лигу.
Команды, занявшие третье и четвёртое места, сыграют стыковые матчи за право попасть в премьер-лигу.
Команды, занявшие 16-е, 17-е, 18-е места, покинут Первую лигу.
Новый сезон Первой лиги стартует 11 июля. Заключительный, 34-й тур состоится 30 мая 2027 года.
Расписание первых четырёх туров.
1 тур.
«Пари НН» — «Ротор».
2 тур.
«КАМАЗ» — «Пари НН».
3 тур.
«Челябинск» — «Пари НН».
4 тур.
«Пари НН» — «Шинник».