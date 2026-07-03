В Красноярске появился суслик-инспектор ГИБДД

В Красноярске открыли новую городскую скульптуру из серии бронзовых сусликов. Арт-объект под названием «Инспектор Суслин» установили у здания МРЭО Госавтоинспекция на улице Брянской. Открытие приурочили к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции России. Новый суслик стал первым в городской коллекции, которого представили в образе сотрудника силового ведомства. В композицию встроен мини-светофор с работающими сигналами. Если прикоснуться к арт-объекту, загорается зелёный свет. [caption id= «attachment_370416» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Место для установки выбрали неслучайно. У здания МРЭО ежедневно бывают сотни красноярцев, которые приезжают сдавать экзамены на получение водительских прав. По местной примете, если потереть фуражку «Инспектора Суслина» перед экзаменом, это принесёт удачу при сдаче ПДД и поможет в дальнейшем избежать неприятностей на дороге. [caption id= «attachment_370415» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Авторы идеи называют новую скульптуру не просто арт-объектом, а добрым талисманом для будущих водителей. По задумке, бронзовый суслик должен напоминать о важности внимательности, взаимоуважения и безопасного поведения на дорогах. Новый арт-объект продолжил серию мини-скульптур, которые постепенно становятся одной из узнаваемых особенностей Красноярска. Напомним, что в Красноярске установили бронзовую фигурку суслика-педагога.