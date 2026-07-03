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Светофоры на солнечных батареях устанавливают в Аяно-Майском районе

Путь к школе Нелькана станет безопаснее.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ближайшие дни в Нелькане Аяно-Майского района установят два светофора типа Т7. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект реализует ТОС «Тайга» в рамках благоустройства сквера «Новая жизнь». Светофорные объекты будут установлены рядом со школой в центре села.

— В настоящий момент уже смонтированы столбы, выполнены работы по отмостке. Светофоры будут работать на солнечных батареях, что принесет значительную экономию местному бюджету, — сказала глава Нелькана Наталья Петухова.

Она также рассказала, что в монтаже светофоров большую помощь оказывают местные студенты, которые приехали в Нелькан домой на каникулы.

Наталья Петухова подчеркнула, что пешеходам и водителям необходимо обращать внимание на новшество в селе и быть предельно внимательными.