Светофоры на солнечных батареях устанавливают в Аяно-Майском районе

В ближайшие дни в Нелькане Аяно-Майского района установят два светофора типа Т7. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект реализует ТОС «Тайга» в рамках благоустройства сквера «Новая жизнь». Светофорные объекты будут установлены рядом со школой в центре села.
— В настоящий момент уже смонтированы столбы, выполнены работы по отмостке. Светофоры будут работать на солнечных батареях, что принесет значительную экономию местному бюджету, — сказала глава Нелькана Наталья Петухова.
Она также рассказала, что в монтаже светофоров большую помощь оказывают местные студенты, которые приехали в Нелькан домой на каникулы.
Наталья Петухова подчеркнула, что пешеходам и водителям необходимо обращать внимание на новшество в селе и быть предельно внимательными.