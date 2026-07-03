Силы ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ над российскими регионами

17 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате атаки один человек погиб, а семеро пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».