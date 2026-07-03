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Силы ПВО за ночь уничтожили 155 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что украинские беспилотники ликвидировали над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.

2 июля дроны Вооруженных сил Украины атаковали три белорусских большегруза в Брянской области. Также ВСУ ударили по автобусу в Брянской области на таможенном переходе «Красный камень». Транспорт следовал по маршруту Минск — Анапа.

17 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате атаки один человек погиб, а семеро пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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