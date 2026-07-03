Лёгкой прогулки не будет. Чем интересен старт «Пари НН» в Первой лиге

«Исходя из подбора игроков, “Пари НН”, конечно, должен бороться за первое-второе места. Хотя ждать лёгкой прогулки не приходится, — считает бывший спортивный директор футбольного клуба “Нижний Новгород” Александр Липко. — Есть крепкие по составу “Урал” и “Ротор”, которые недавно играли в стыковых матчах, но в РПЛ не попали. Есть “Сочи”, где тренер Игорь Осинькин вполне может построить интересную команду. Наверняка кто-то ещё включиться в спор за премьер-лигу… Пока мы не знаем, каким будет “Нижний Новгород” при Вадиме Гаранине. Времени на переформатирование команды у нового тренера было не так много».