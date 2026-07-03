Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июля

Отключения света в Ростове на 3 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;
— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;
— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;
— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;
— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;
— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;
— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;
— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;
— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;
— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;
— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— переулок Сортовой, 2−50 и 1−45;
— переулок Снеговой, 2−40 и 29−73;
— улица Петрозаводская, 136;
— улица Ленина, 59−69;
— улица Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А;
— улица Павлодарская, 124−196 и 187−211;
— улица Освобождения, 174−196;
— улица Безымянная Балка, 242−382;
— проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»).
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
— улица Кумженская, 9−37 и 10−36;
— улица Красносельская, 9−15 и 16−36;
— улица Кустанайская, 3−79 и 2−80;
— улица Миллеровская, 1−71 и 2−66;
— улица Мичуринская, 67−87 и 24−56;
— улица Развиленская, 35−79 и 36−78;
— улица Ровенская, 1−25 и 2−28;
— улица Толмачева, 1−73 и 12−90.
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