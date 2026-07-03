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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 3 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Белорусская, 37−61 и 2−80;

— улица Киргизская, 31−37 и 38−48;

— переулок Хибинский, 65−91 и 66−90;

— переулок Кубанский, 69−115 и 68−108;

— переулок Манычский, 33−91 и 36−92;

— переулок Сальский, 33−101 и 44−82;

— переулок Медведецкий, 47−71 и 48−66;

— переулок Хоперский, 39−41 и 44−48;

— переулок Донецкий, 39−69 и 66−96;

— переулок Игарский, 63−83 и 66−84;

— переулок Днепровский, 63−79 и 64−78;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— переулок Сортовой, 2−50 и 1−45;

— переулок Снеговой, 2−40 и 29−73;

— улица Петрозаводская, 136;

— улица Ленина, 59−69;

— улица Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А;

— улица Павлодарская, 124−196 и 187−211;

— улица Освобождения, 174−196;

— улица Безымянная Балка, 242−382;

— проспект Нагибина, 19 (конгресс-отель «Амакс»).

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

— улица Кумженская, 9−37 и 10−36;

— улица Красносельская, 9−15 и 16−36;

— улица Кустанайская, 3−79 и 2−80;

— улица Миллеровская, 1−71 и 2−66;

— улица Мичуринская, 67−87 и 24−56;

— улица Развиленская, 35−79 и 36−78;

— улица Ровенская, 1−25 и 2−28;

— улица Толмачева, 1−73 и 12−90.

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