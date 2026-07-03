«Молочная кухня» пришла в новые районы Хабаровского края

Программа стартовала в Хабаровске 1 декабря 2025 года и уже охватывает Комсомольск на Амуре, Комсомольский район, Солнечный округ, Амурск, рп. Ванино и г. Советская Гавань. Задача, поставленная губернатором Дмитрием Демешиным, — распространить проект на все территории края до конца 2026 года. На соцподдержку семей в 2026 году в регионе предусмотрено более 15 млрд рублей, включая 11 млрд на выплаты; действуют 23 меры помощи семьям с детьми.