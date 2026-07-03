Певица Наталья Штурм начала встречаться с темнокожим таксистом

В день своего 60-летия российская певица Наталья Штурм опубликовала в личном блоге снимки с темнокожим мужчиной, с которым они чокаются бокалами и обнимаются. В пятницу, 3 июля, она рассказала, что познакомилась с африканцем по имени Кейси, когда он подвозил ее на своей машине. После этого он быстро стал ухаживать за исполнительницей.