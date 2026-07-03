Певица Наталья Штурм начала встречаться с темнокожим таксистом

В день своего 60-летия российская певица Наталья Штурм опубликовала в личном блоге снимки с темнокожим мужчиной, с которым они чокаются бокалами и обнимаются. В пятницу, 3 июля, она рассказала, что познакомилась с африканцем по имени Кейси, когда он подвозил ее на своей машине. После этого он быстро стал ухаживать за исполнительницей.
— Конечно, хочется, чтобы тебя любили. Женщина до последнего верит в чистую и светлую любовь. Но я, как телевизионный эксперт со стажем, мало верю в любовь африканца с белокожей женщиной, — отметила Штурм.
Она добавила, что в данный момент живет в свое удовольствие, много путешествует, заводит новые знакомства и не планирует ставить крест на отношениях. Исполнительница подчеркнула, что «кайфует» от того, что в 60 лет может выбирать, с кем жить и чем себя утешить, передает Starhit.ru.
30 марта СМИ сообщили, что американский режиссер Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл, начал встречаться с 46-летней медсестрой Рио Канедо. Разница в их возрасте составляет 35 лет.