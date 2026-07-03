На Земле два дня будет длиться магнитная буря

Ориентировочно космическая непогода накроет нашу планету после полудня, её интенсивность будет варьироваться от слабой до средней. К ночи солнечный ветер немного стихнет, но с полуночи вновь на Землю хлынет поток плазмы, который будет ощущаться в первой половине дня субботы.