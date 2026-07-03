Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле два дня будет длиться магнитная буря

В Калининграде к стандартному ветру добавится солнечный.

Источник: Клопс.ru

В пятницу, 3 июля, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ориентировочно космическая непогода накроет нашу планету после полудня, её интенсивность будет варьироваться от слабой до средней. К ночи солнечный ветер немного стихнет, но с полуночи вновь на Землю хлынет поток плазмы, который будет ощущаться в первой половине дня субботы.

«Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое», — отметили астрофизики.

В Калининградской области ожидаются дожди, ливни и сильный ветер — на побережье Балтики порывы могут достигать 20−21 м/с.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше