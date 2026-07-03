В Хабаровске представили технологии защиты от тысяч кибератак

В Хабаровске проходит ежегодная конференция «ИнфоХаб 2026», посвящённая вопросам информационной безопасности и импортозамещения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году форум проводится уже в пятый раз. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ознакомился с разработками отечественных производителей и отметил, что только за прошлый год организации Дальневосточного федерального округа подверглись более чем 25 тысячам кибератак.
«Это открывает новую нишу, которую должны замещать наши производители. Мы видим, что отрасль конкурентна, но сегодня мы говорили о том, как поддерживать друг друга. Лучшие решения всегда находят своего потребителя, а мы, государство, тоже являемся этим потребителем», — подчеркнул глава региона.
Одной из главных тем конференции стало практическое применение российских технологий. По словам губернатора, отечественные системы уже используются для защиты данных жителей в медицинской сфере и банковском секторе. Особое внимание уделяется решениям, способным сделать медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых территорий.
На выставочной площадке компания ICL Техно представила мобильные телемедицинские комплексы и специализированные стойки для хранения и обработки данных. Для населённых пунктов, расположенных далеко от районных больниц, такие технологии позволяют получать консультации специалистов без длительных поездок.
«Цифровая инфраструктура ежедневно сталкивается с беспрецедентным давлением. Сегодня ваша работа перестала быть просто отраслевой задачей — она стала вопросом безопасности и комфорта каждого человека», — обратился Дмитрий Демешин к участникам конференции.
Власти региона отмечают, что Хабаровский край становится не только площадкой для внедрения современных решений, но и местом их производства. Предприятия «МАСКОМ Восток» и «Техпрайм» выпускают компьютерное оборудование под знаком качества «Сделано в Хабаровском крае».
«Развитие ИТ-отрасли — стратегический приоритет нашего края. Мы формируем благоприятные условия для роста технологических компаний, и нам важно, чтобы передовые идеи служили интересам общества и государства», — подытожил губернатор.