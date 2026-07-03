В Хабаровске представили технологии защиты от тысяч кибератак

В этом году форум проводится уже в пятый раз. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ознакомился с разработками отечественных производителей и отметил, что только за прошлый год организации Дальневосточного федерального округа подверглись более чем 25 тысячам кибератак.