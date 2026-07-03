Утилизация вместо поставок: Польша уничтожит 14 истребителей вместо передачи их Украине

Польша приняла решение об утилизации 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Киеву. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», Варшава пошла на этот шаг после того, как Украина отказалась предоставить технологии производства беспилотников.
Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 30 июня пояснил, что его страна предлагала Киеву обменять истребители на дроны. По словам министра, украинская сторона первоначально согласилась на условия Варшавы, однако позднее пересмотрела свою позицию и вышла из переговоров. Именно это обстоятельство, отметил Косиняк-Камыш, вынудило польское руководство отказаться от передачи самолетов.
За несколько недель до этого президент Польши лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Причиной стало присвоение одной из бригад ВСУ имени деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*. Варшава сочла это неприемлемым.
На этом фоне украинская сторона предпринимает попытку дипломатического маневра. Как пишет польское издание Wiadomosci, глава МИД Украины Андрей Сибига планирует предложить Варшаве компромиссную историческую фигуру для общего национального пантеона — генерала Марка Безручко. В 1920 году его дивизия сражалась плечом к плечу с польскими войсками против Красной армии. Киев рассчитывает, что эта фигура сможет стать точкой объединения, а не разделения.