Утилизация вместо поставок: Польша уничтожит 14 истребителей вместо передачи их Украине

На этом фоне украинская сторона предпринимает попытку дипломатического маневра. Как пишет польское издание Wiadomosci, глава МИД Украины Андрей Сибига планирует предложить Варшаве компромиссную историческую фигуру для общего национального пантеона — генерала Марка Безручко. В 1920 году его дивизия сражалась плечом к плечу с польскими войсками против Красной армии. Киев рассчитывает, что эта фигура сможет стать точкой объединения, а не разделения.