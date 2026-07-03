У Октябрьского моста в Красноярске появится полкилометра новой набережной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Речь идет о набережной на правом берегу Енисея в районе Октябрьского моста. Накануне ход работ оценил глава города Сергей Верещагин во время рабочего выезда по Ленинскому району.
Сейчас здесь реализуется первый этап проекта в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». К августу подрядчику предстоит обустроить смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку, а также выполнить озеленение территории.
Как отметил Сергей Верещагин, за благоустройство этого участка во время голосования высказались почти 28 тысяч красноярцев.
«Благодаря активности жителей, проголосовавших за дальнейшую реализацию проекта в сторону улицы Парковой, в сезоне 2027 года приступим к следующему этапу благоустройства. Наполнение территории обязательно обсудим с горожанами. Важно создать прогулочную зону, оформленную в одном стиле», — подчеркнул мэр.
После завершения работ общая протяженность новой прогулочной зоны вдоль берега составит более 500 метров. В дальнейшем благоустройство набережной планируют продолжить.