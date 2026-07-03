Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. 3 июля в Севастополе — День памяти и скорби. В этот день в 1942 году завершилась оборона города от немецко-фашистских захватчиков. В историю она вошла под названием «Вторая героическая оборона Севастополя» (первая проходила в годы Крымской войны в 1845—1855 годах и продолжалась 349 дней). Советские войска мужественно удерживали город 250 дней под натиском многократно превосходящих сил противника. Взять Севастополь немцам удалось лишь во время третьего массированного штурма, когда их преимущество в живой силе и технике было подавляющим.