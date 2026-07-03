Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города

Первый штурм Севастополя гитлеровцы предприняли 30 октября 1941 года. Бои на подступах к городу продолжались с 30 октября по 11 ноября, но город, вопреки ожиданиям гитлеровцев, не пал. Устоять удалось во многом благодаря тому, что советские войска готовились к штурму заранее. В начале июля 1941-го началось строительство трех сухопутных рубежей (передового, главного, тылового). К моменту выхода противника на ближние подступы к городу в наибольшей готовности оказались главный и тыловой, в наименьшей — передовой.
Гарнизон Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий и минометов. Усилить оборону города должны были войска Приморской армии, с конца октября отходившие с боями из района Симферополя по горным дорогам через Алушту и Ялту, чтобы затем выйти к Севастополю. Поэтому до их прихода севастопольскому гарнизону пришлось своими силами отражать удары противника.
Плечом к плечу с моряками и солдатами сражались простые жители города. Даже после объявления о завершении обороны города они продолжали ожесточенно биться с захватчиком на мысе Херсонес, 35-й береговой батарее, мысе Фиолент. На ее последнем рубеже около 80 тысяч человек погибли или попали в плен.
К 9 ноября 1941 года город был полностью окружен. Повторный штурм был запланирован фашистами на 27 ноября, но благодаря боевой работе партизанских отрядов было уничтожено больше половины немецкого транспорта. Штурм пришлось отложить на середину декабря. Ожесточенные бои продолжались почти десять дней, враг хоть и нес тяжелые потери, но упорно продвигался вперед. Керченско-Феодосийская десантная операция советских войска, начавшаяся 26 декабря, вынудила немецкое командование оттянуть часть сил с Севастополя и перебросить их на восток Крыма. Севастополь снова выстоял.
Третий штурм начался 7 июня 1942 года. Именно тогда немецкое командование применило сверхтяжелые осадные орудия — 420 мм гаубицу и две самоходных мортиры типа «Карл». Под Бахчисараем было развернутое сверхтяжелое орудие «Дора», которое произвело 53 выстрела по осажденному городу, нанеся сильнейшие разрушения.
1 июля 1942 года Севастополь пал после внезапной атаки гитлеровцев со стороны моря. Началась эвакуация мирных жителей и раненых.
Потери советских войск за 250 дней осады составили 150 тысяч убитыми и 43 тысячи ранеными. Немцы при штурме Севастополя понесли более тяжелые потери — 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Оборона Севастополя от гитлеровцев вошла в историю как яркий пример массового героизма, мужества и самоотверженности советских воинов и жителей города.
Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков 9 мая 1944 года. Позднее городу был присвоен статус города-героя.