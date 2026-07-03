Прохор Шаляпин признался, что у него были интимные связи для продвижения по карьере

До этого певец заявил, что помирился со своим коллегой Филиппом Киркоровым спустя 18 лет конфликта. По его словам, причиной длительного молчания стали внешние обстоятельства и недоразумения. При этом он добавил, что Киркоров украл у него 18 лет карьеры.