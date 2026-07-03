Прохор Шаляпин признался, что у него были интимные связи для продвижения по карьере

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что в его карьере были случаи вступления в интимные связи с целью карьерного роста. Однако, по его словам, это не определяет его судьбу.
Он заявил, что интимные отношения ради продвижения по карьерной лестнице является неотъемлемой частью современного шоу-бизнеса.
— Люди понимают, что «диван» не все решает, но все-таки он присутствует, все живые люди, всем хочется любви, — высказался, — заявил Шаляпин в шоу «Что о тебе думают?».
Артист добавил, что у него есть обширный компромат на своих коллег.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не планирует создавать семью. Он добавил, что не хочет жить с будущими детьми. Артист отметил, что много работает, но при этом хочет, чтобы его дети были «долюбленными».
До этого певец заявил, что помирился со своим коллегой Филиппом Киркоровым спустя 18 лет конфликта. По его словам, причиной длительного молчания стали внешние обстоятельства и недоразумения. При этом он добавил, что Киркоров украл у него 18 лет карьеры.