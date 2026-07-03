Братьев-угонщиков из Красной Сопки осудят за поджог автомобиля (видео)

В Красноярском крае перед судом предстанут двоюродные братья, подозреваемые в угоне и поджоге автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В марте в дежурную часть обратился местный житель с заявлением об угоне своего автомобиля ВАЗ-21053 с парковки возле дома. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ОВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастны двое ранее судимых братьев 30 и 23 лет.
Как выяснилось, вечером они приехали из поселка Красная Сопка в Назарово, где распивали спиртное в одном из местных кафе. Когда застолье завершилось, родственники с удивлением обнаружили, что ни денег, ни транспорта для возвращения домой у них не имеется.
«В одном из дворов злоумышленники заметили машину потерпевшего. Мужчины без труда завели автомобиль — у одного из них уже имелась судимость за угоны — и двинулись в сторону Красной Сопки. Там младший брат вышел и отправился домой, а старший поехал в сторону соседнего Ужура, чтобы скрыть следы преступления. Прибыв в точку назначения, он слил бензин, поджег автомобиль и пошел до дома пешком», — рассказали правоохранители.
Злоумышленников задержали. В отношении угонщиков возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которые впоследствии были объединены в одно производство.
По окончании расследования все материалы передадут в суд для принятия решения.