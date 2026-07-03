Братьев-угонщиков из Красной Сопки осудят за поджог автомобиля (видео)

«В одном из дворов злоумышленники заметили машину потерпевшего. Мужчины без труда завели автомобиль — у одного из них уже имелась судимость за угоны — и двинулись в сторону Красной Сопки. Там младший брат вышел и отправился домой, а старший поехал в сторону соседнего Ужура, чтобы скрыть следы преступления. Прибыв в точку назначения, он слил бензин, поджег автомобиль и пошел до дома пешком», — рассказали правоохранители.