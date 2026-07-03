Министр МВД Башкирии поздравил с праздником сотрудников ГАИ

«Особую признательность выражаем ветеранам службы. Ваш опыт, мудрость и преданность долгу — бесценный фундамент, на котором воспитываются новые поколения инспекторов. Благодаря вам сохраняются лучшие традиции и культура ответственного отношения к службе. В день профессионального праздника от всей души желаем вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!», — подытожили министр, генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский и председатель РОООО ветеранов ОВД РБ, полковник милиции в отставке Ришат Юсупов.