Министр МВД Башкирии поздравил с праздником сотрудников ГАИ

«От имени коллектива Министерства внутренних дел, региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел РБ и от себя лично сердечно поздравляем весь личный состав, сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения с 90-летием образования службы», — говорится в обращении.
Как подчеркнули Александр Воронежский и Ришат Юсупов, за 90 лет Госавтоинспекция прошла большой путь становления и развития, став надёжным стражем правопорядка на дорогах страны.
И сегодня сотрудники ГАИ продолжают успешно решать сложные и ответственные задачи: обеспечивают безопасность на дорогах, предотвращают правонарушения, эффективно реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают участникам дорожного движения в сложных ситуациях.
«Особую признательность выражаем ветеранам службы. Ваш опыт, мудрость и преданность долгу — бесценный фундамент, на котором воспитываются новые поколения инспекторов. Благодаря вам сохраняются лучшие традиции и культура ответственного отношения к службе. В день профессионального праздника от всей души желаем вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!», — подытожили министр, генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский и председатель РОООО ветеранов ОВД РБ, полковник милиции в отставке Ришат Юсупов.