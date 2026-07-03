«Ротор» завершит сборы спаррингом с «Акроном» в Новогорске

Волгоградский «Ротор» продолжает подготовку к сезону на базе учебно‑тренировочного центра «Новогорск». В Новогорске волгоградцы работают с 29 июня, делая упор на функциональные нагрузки и отработку тактических схем.
За время сборов к команде присоединились пять игроков: Владис Эмерсон, Алан Цараев, Михаил Умников, Тимур Аюпов и Николай Поярков. Клуб покинул Глеб Шильников. На сборы были вызваны 16 футболистов, в данный момент на поле готовы выйти 20 человек.
Накануне нового сезона «Ротор» уже провёл одну контрольную встречу. Волгоградцы одержали минимальную победу над «Уфой» в Саранске — 1:0. Победный мяч на 53‑й минуте забил Николай Поярков, один из новых игроков клуба.
Заключительный контрольный матч на сборах «Ротор» проведёт против тольяттинского «Акрона». Встреча запланирована на 6 июля, начало — в 17:00. Для тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфёновым этот спарринг — важная точка проверки: предстоит оценить сыгранность линий, нагрузку на ключевых исполнителей и варианты ротации, особенно в полузащите, где глубина состава — один из главных вопросов межсезонья.
Спарринг с «Акроном» покажет, насколько успешно «Ротор» интегрировал новичков и отработал вариативность состава. Для команды Первой лиги такие контрольные матчи — не формальность, а реальный инструмент подготовки: от их итогов во многом зависит стартовый состав и тактические решения на первые туры сезона.
Александр Веселовский.
Фото: СК «Ротор».