В Пермском крае продолжается расселение жителей из аварийных домов

В Пермском крае продолжают выполнять новую программу переселения граждан из аварийного жилья.
За 2025−2026 годы работы полностью выполнены в девяти муниципальных образованиях. За это время новые благоустроенные квартиры или денежные компенсации получили 130 жителей. Общая площадь расселенного аварийного жилья составила почти 2 тысячи квадратных метров.
Как отмечают региональные власти, Пермский край входит в число немногих субъектов России, где одновременно с федеральной программой действуют собственные региональные механизмы расселения. Это позволяет ускорить переселение людей из непригодных для проживания домов и проводить эту работу более системно.
С начала 2026 года в новые квартиры из аварийного жилфонда уже переехали свыше 1,8 тысячи жителей региона.
Региональная адресная программа распространяется на дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Она включает шесть этапов реализации. Планируется, что до 2031 года благодаря этой программе новое жилье получат около 23 тысяч жителей Пермского края.