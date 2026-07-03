Максим Иванов: «Если рядом неравнодушные взрослые, у подростка меняется жизнь»

Депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов принял участие в выпускном в Хабаровском краевом центре педагогической реабилитации, который возглавляет Александр Геннадьевич Петрынин. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этом году аттестаты об основном общем образовании получили 23 девятиклассника. Для воспитанников Центра этот рубеж имеет особое значение: многие из них пришли к выпускному через непростые жизненные обстоятельства, проблемы с учёбой, поведением и социализацией.
— Сейчас для всех выпускников начинается важный этап: экзамены, выбор профессии, поступление, первые самостоятельные решения. Для ребят из Центра Александра Геннадьевича этот момент особенно серьёзный, потому что у каждого за плечами свой непростой путь. И очень важно, чтобы общество не ставило на них крест, а помогало поверить в себя, найти профессию и выйти на нормальный жизненный путь, — отметил Максим Иванов.
Поздравить выпускников и педагогов Центра приехали вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников, министр образования и науки региона Алексей Мокрушин, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, представители органов власти, общественных организаций, попечители и друзья учреждения.
Вице-губернатор Артём Мельников поздравил ребят и их наставников, вручил педагогам награды за вклад в образование и воспитание, а также аттестаты выпускникам. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий вручил лучшим воспитанникам стипендии Хабаровской епархии «Доброе сердце» и дал напутствие ребятам и педагогам.
Максим Иванов совместно с меценатами подарил лучшим выпускникам 2026 года поездку в Китайскую Народную Республику.
Друзья и попечители Центра также передали ребятам полезные подарки: мобильные телефоны, сертификаты на покупку одежды, бытовую технику и другие вещи, которые пригодятся в повседневной жизни. В ответ воспитанники подарили гостям сувениры, сделанные своими руками.
По словам Максима Иванова, сотрудничество с Центром Александра Петрынина носит не разовый, а системный характер. Ранее при участии депутата одному из выпускников был передан сертификат на обучение в автошколе на права категории «С», чтобы после выпуска он смог получить реальную профессию. Также воспитанники получали денежные сертификаты за успехи в учёбе.
Кроме того, совместно с Центром развивается социальный проект, в рамках которого воспитанники помогают детям с ограниченными возможностями здоровья из центра ВОРДИ, участвуют вместе с ними в спортивных, культурных и других мероприятиях.
Отдельное направление — патриотическое воспитание. В Центре были открыты две «Парты героев» в память о четырёх выпускниках, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
— Нас с Центром связывает большая и настоящая работа. Мы помогали ребятам с профессией, поддерживали тех, кто хорошо учится и старается, запускали проект, где воспитанники сами становятся опорой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень правильная логика: ребята учатся не только принимать помощь, но и сами помогать другим. Так появляется ответственность, уверенность и понимание, что ты нужен людям, — подчеркнул Максим Иванов.
Он добавил, что работа с Центром будет продолжена.
— В таких историях главное — не ограничиться красивыми словами на выпускном. Ребятам нужна поддержка и дальше: с выбором профессии, с поступлением, с первыми шагами во взрослой жизни. Для меня принцип простой: никого не бросать. Если рядом есть взрослые, которым не всё равно, у подростка может измениться вся траектория жизни, — сказал Максим Иванов.
Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации работает с подростками, оказавшимися в непростой жизненной ситуации, и помогает им получить образование, психологическую и социальную поддержку, освоить первые профессиональные навыки и подготовиться к самостоятельной жизни.