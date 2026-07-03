Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи 2ГИС выбрали лучшие заведения общепита в Красноярске

Лучших в сфере общепита в Красноярске выбрали в шести номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары.

2ГИС назвал победителей международной Премии 2ГИС — проекта, отмечающего самые популярные места в городах России и ближнего зарубежья. В Красноярске лауреатов определили на основе предпочтений пользователей геосервиса — жителей и гостей города.

Лучших в сфере общепита в Красноярске выбрали в шести номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары. Алгоритм проанализировал совокупность нескольких факторов: полноту информации в профиле заведения, оценки и отзывы, наличие фотографий и уровень активности пользователей. Эти параметры складываются в общий балл, который определяет место компании в рейтинге.

"В этом году проект охватил еще больше стран и городов ближнего зарубежья. Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — отмечает Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.

Лучшие компании гастроиндустрии Красноярска по версии пользователей уже отмечены знаками отличия в геосервисе — среди них, например, ресторан «Фреско», бар «Залечь на дно в Брюгге», кондитерская «Три коржа», кофейня «13 зерен».

Обладателями Премии 2ГИС в этом году в Красноярске стали 21 кофейня, 18 точек стритфуда, 15 ресторанов, 14 баров, 14 кондитерских и 13 кафе.

В списке победителей не только заведения общепита, но и компании других сфер — красоты, здоровья, велнес, авто, фитнес-клубы, а также магазины цветов и гостиницы. Всего в Красноярске по итогам 2025 года лауреатами Премии 2ГИС стали 162 компании.

Чтобы увидеть на карте победителей и номинантов, вошедших в шорт-лист и показавших результаты, близкие к лидерам, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране. Найти их также можно с помощью фильтра «Премия 2ГИС» в результатах поиска рубрики.