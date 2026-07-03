Пользователи 2ГИС выбрали лучшие заведения общепита в Красноярске

2ГИС назвал победителей международной Премии 2ГИС — проекта, отмечающего самые популярные места в городах России и ближнего зарубежья. В Красноярске лауреатов определили на основе предпочтений пользователей геосервиса — жителей и гостей города.
Лучших в сфере общепита в Красноярске выбрали в шести номинациях — рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские, бары. Алгоритм проанализировал совокупность нескольких факторов: полноту информации в профиле заведения, оценки и отзывы, наличие фотографий и уровень активности пользователей. Эти параметры складываются в общий балл, который определяет место компании в рейтинге.
"В этом году проект охватил еще больше стран и городов ближнего зарубежья. Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — отмечает Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.
Лучшие компании гастроиндустрии Красноярска по версии пользователей уже отмечены знаками отличия в геосервисе — среди них, например, ресторан «Фреско», бар «Залечь на дно в Брюгге», кондитерская «Три коржа», кофейня «13 зерен».
Обладателями Премии 2ГИС в этом году в Красноярске стали 21 кофейня, 18 точек стритфуда, 15 ресторанов, 14 баров, 14 кондитерских и 13 кафе.
В списке победителей не только заведения общепита, но и компании других сфер — красоты, здоровья, велнес, авто, фитнес-клубы, а также магазины цветов и гостиницы. Всего в Красноярске по итогам 2025 года лауреатами Премии 2ГИС стали 162 компании.
Чтобы увидеть на карте победителей и номинантов, вошедших в шорт-лист и показавших результаты, близкие к лидерам, достаточно ввести в поиске «Премия 2ГИС» или нажать кнопку проекта на стартовом экране. Найти их также можно с помощью фильтра «Премия 2ГИС» в результатах поиска рубрики.