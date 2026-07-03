Пользователи 2ГИС выбрали лучшие заведения общепита в Красноярске

"В этом году проект охватил еще больше стран и городов ближнего зарубежья. Экспертами, как и прежде, стали жители и гости городов, которые каждый день выбирают, куда пойти, где выпить кофе или провести вечер, — отмечает Артём Кудзев, директор по маркетингу в 2ГИС.