В Ростовской области намерены реализовать более 300 инвестпроектов в 2026 году

Непосредственно в 2026 году намечено воплотить в жизнь более 300 инициатив на сумму, превышающую 270 млрд рублей. В их числе — тепличный комплекс на 33 гектара, рыбоводческое предприятие по выращиванию осетровых и форели, а также комбикормовый цех мощностью 10 тонн гранулированного корма в час.