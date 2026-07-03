В Хабаровск привезли на выставку редкие иконы XVII века

В Дальневосточном художественном музее в Хабаровске открылась выставка «Сокровища Северной обители», сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Экспозиция будет доступна для посетителей до 13 сентября.
В проекте представлено 48 предметов из фондов Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Основу выставки составляют иконы XVII века с изображениями апостолов и святых — работы, которые относятся к классической традиции древнерусской иконописи.
Помимо канонических образов, посетители смогут увидеть сюжетные и праздничные иконы, старинные Евангелия, предметы церковного обихода и атрибуты священнослужителей. Отдельное место занимает редкая скульптура Иисуса Христа, представленная в музейной экспозиции впервые.
«Благодаря поддержке Президента Владимира Путина эти уникальные артефакты бережно сохраняются и выставляются в музеях по всей России», — отметила генеральный директор Дальневосточного художественного музея Наталия Толстая.
Выставка даёт возможность увидеть памятники, которые обычно хранятся в закрытых фондах и крайне редко покидают музейные хранилища.