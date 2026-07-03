Зумеры массово отказываются от получения прав, предпочитая общественный транспорт

Согласно данным исследования, на которое ссылается газета Daily Mail, молодые люди, относящиеся к поколению Z, всё чаще отказываются от получения водительских удостоверений. Вместо личного автомобиля они выбирают поездки на такси или использование общественного транспорта. Примерно каждый третий участник опроса признался, что испытывает страх перед управлением машиной.
Ещё четверть респондентов отпугивает высокая стоимость бензина. Больше половины опрошенных полагают, что в условиях города собственное авто теряет актуальность из-за хорошо развитой сети общественного транспорта, наличия велосипедов и удобных сервисов для вызова такси.
Кроме того, почти 80% участников заявили, что предпочли бы направить свои средства на путешествия, а не на содержание автомобиля.
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