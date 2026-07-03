Адвокат семьи Тиммы высмеяла обвинения Седоковой в насилии со стороны спортсмена

— Можно сфабриковать фотографию, а потом ее удалить. Можно написать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлебываясь слезами, заверять ее, что вы любили и любите ее сына до обморока и никогда не делали ничего плохого, а затем выдвинуть «заманчивое» предложение поплакать над смертью ее сына вместе, — подчеркнула Гаврилова.