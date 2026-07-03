Адвокат семьи Тиммы высмеяла обвинения Седоковой в насилии со стороны спортсмена

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в четверг, 2 июля, раскритиковала обвинения спортсмена в избиениях его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой. Юрист призвала исполнительницу готовиться к суду и подчеркнула, что людей нельзя обмануть.
— Можно сфабриковать фотографию, а потом ее удалить. Можно написать голосовое сообщение матери Яниса, в котором, захлебываясь слезами, заверять ее, что вы любили и любите ее сына до обморока и никогда не делали ничего плохого, а затем выдвинуть «заманчивое» предложение поплакать над смертью ее сына вместе, — подчеркнула Гаврилова.
Адвокат добавила, что не будет публиковать и демонстрацию «любви» Седоковой и показывать то, в каком виде и состоянии она отправила баскетболиста в последний путь, передает ее Telegram-канал.
2 июля Анна Седокова рассказала, что Янис Тимма избивал ее и кидался ножом. Она подчеркнула, что больше не могла рисковать своим здоровьем и безопасностью детей, поэтому приняла решение уйти от спортсмена.
В марте следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели латвийского баскетболиста в Москве в 2024 году. В Сети также появилась информация о том, что самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы могло быть подстроено. Подробности этого скандала выясняла «Вечерняя Москва».