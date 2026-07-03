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В Красноярском крае разыскивают предполагаемого педофила

В Красноярском крае разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.

В Красноярском крае разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в СК, преступление было совершено в Ачинске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Сегодня следователи опубликовали фоторобот предполагаемого педофила. Ему на вид 20−35 лет, рост около 160−175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые, есть веснушки.

В настоящее время выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Следователи обращаются к жителям с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого: «Если вы обладаете информацией о мужчине, схожем по приметам с изображенным на фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется».

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