В Красноярском крае разыскивают предполагаемого педофила

Следователи обращаются к жителям с просьбой об оказании помощи в розыске подозреваемого: «Если вы обладаете информацией о мужчине, схожем по приметам с изображенным на фотороботе, сообщите имеющиеся сведения по телефону 8 (391) 227−06−45 или 102. Анонимность гарантируется».