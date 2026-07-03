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В Екатеринбурге в честь 90-летния Госавтоинспекции состоится ретро-выставка

На выставке покажут автомобили ГАЗ разных эпох.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 3 июля в честь 90-летия со дня образования Госавтоинспекции Свердловской области состоится ретро-выставка автомобилей. Мероприятие пройдет возле Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области по адресу улица Чкалова, 1.

На выставке покажут автомобили ГАЗ разных эпох и редкие экспонаты дорожной инспекции. Посетители смогут сделать фото с раритетной техникой, а также узнать историю службы Госавтоинспекции.

Напомним, что 2 июля в честь юбилея Госавтоинспекции в Екатеринбурге прошла торжественная церемония, в которой принял участие глава города Алексей Орлов. Он поздравил сотрудников ведомства и вручил отличившимся работникам благодарственные письма.