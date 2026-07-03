В Екатеринбурге в честь 90-летния Госавтоинспекции состоится ретро-выставка

Напомним, что 2 июля в честь юбилея Госавтоинспекции в Екатеринбурге прошла торжественная церемония, в которой принял участие глава города Алексей Орлов. Он поздравил сотрудников ведомства и вручил отличившимся работникам благодарственные письма.