Названы самые безопасные города России и мира

Аналитическое агентство обновило рейтинг городов мира с наиболее высоким уровнем безопасности. Лидирующие позиции в этом списке заняли четыре населенных пункта Объединенных Арабских Эмиратов: Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как распространенность преступлений, риск терактов, уровень коррупции и общая социальная устойчивость.
На пятом месте оказалась Доха (Катар), а Дубай расположился сразу за ней. Среди российских городов наибольшая степень безопасности отмечена в Нижнем Новгороде. Его индекс сопоставим с показателями европейских столиц, таких как Вена и Мадрид. Далее в российской части перечня следуют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
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