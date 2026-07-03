В горы — за 1 рубль: «Роза Хутор» подготовил специальные предложения ко Дню семьи, любви и верности

Приобрести билеты можно в кассах курорта в Роза Долине. Для оформления необходимо предъявить паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта детей, а также документы, подтверждающие право на льготу. Семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья потребуется заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) и, при наличии, справка об инвалидности. Семьям участников СВО — удостоверение или справка участника СВО и документы, подтверждающие статус членов его семьи.