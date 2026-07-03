Лечебная фотоника. Физики дают медикам инструменты тоньше волоса

— Проблемы у стоматологии, урологии, хирургии или неврологии разные. Но средство решения для всех одно — свет. Если правильно подвести свет к живым тканям через оптоволокно, можно воздействовать точечно: с разной длиной волны и мощностью. Метод доставки крошечной точки света прямо в нужное место объединяет все наши проекты. Сейчас наша лаборатория делает датчик температуры для пермских урологов. Он будет работать на кончике волокна, которым дробится камень в почках. Размеры инструмента измеряются десятками микрометров — тоньше человеческого волоса. Технология поможет доктору знать, какая температура в области операции. При незнании этого показателя доктор может спровоцировать у пациента серьёзные последствия и побочные эффекты. Наш прибор предоставляет урологам высокую точность, которой у них сейчас нет. Первую версию мы сделали, теперь превращаем лабораторный образец в мелкую серию. Она позволит быстро менять устройство с сохранением качества. Мы также сотрудничаем с детским хирургом из Челябинска. Нам прислали фотографию, где видно распухшую вену. Нужно было изготовить прибор для лазерной коагуляции сосудов — внутреннего светового излучения вены. После этого её стенки «склеиваются», кровоток в этом месте прекращается и вскоре сосуд рассасывается. Вена становится более живой. После отправки наших первых приборов ждём от него обратной связи.