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Мирная жительница погибла при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В областном центре в результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Об этом сообщили утром 3 июля в региональном оперативном штабе.

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ. В областном центре в результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Об этом сообщили утром 3 июля в региональном оперативном штабе.

По информации оперштаба, после удара произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — заявили в оперштабе.

Аварийные службы работают на местах происшествий. Информация о последствиях ракетного удара в настоящее время уточняется.

UPD. По уточненной информации от врио губернатора Александра Шуваева, в результате атаки ранение также получила еще одна женщина. Ей оказывают необходимую помощь.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена сегодня в 5:58. Отбой поступил в 6:33. Кроме того, с 7:13 действует режим угрозы атаки БПЛА в Ракитянском округе.

Накануне, 2 июля, «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва дрона на дорожном полотне пострадали трое мужчин. Раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения, его состояние оценивается как тяжелое.

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