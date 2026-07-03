Погода в Нижнем Новгороде 3 июля: до +28° и кратковременный дождь

Утром 3 июля в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, температура воздуха составляет около +22°C, сообщает Яндекс. Погода. Юго-западный ветер дует со скоростью до 4 м/с, влажность — 56%, атмосферное давление — 737 мм рт. ст.
С 10:00 до 13:00. местами ожидается слабый дождь.
Днём воздух прогреется до +28°C. Ветер сменит направление на северо-западное. Влажность снизится до 47%.
Вечером станет прохладнее — около +24°C. Ночью температура опустится до +17°C. Ветер ослабеет до 2 м/с и сменит направление на северное. Влажность повысится до 70%, атмосферное давление останется на уровне 737 мм рт. ст.
УФ-индекс — 7 (высокий), магнитное поле — 6 (умеренная буря).