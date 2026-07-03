В Крыму приостановили движение поездов до Евпатории

Движение пригородных поездов в Евпаторию, а также по направлению из города временно приостановлено. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Движение пригородных поездов в Джанкой и обратно осуществляется только до станции Элеваторная. Причины не уточняются. О возобновлении движения ЮППК сообщит дополнительно.
30 июня в Крыму приостанавливали движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Симферополь. Движение было возобновлено спустя несколько часов.
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