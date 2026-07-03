Клубника и розы. Чем заняться в начале июля на даче

Сейчас садоводам стоит обратить внимание на клубнику — она уже отходит. Как всегда, некоторые кусты оказались более урожайными и вкусными — их и отмечаем яркой ниткой или ленточкой с тем, чтобы отобрать именно с них посадочный материал — усы.