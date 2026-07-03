Чем заняться в начале июля на даче

Завершился первый летний месяц, неожиданно порадовавший отсутствием надоедливой мошкары. Чудесные нежаркие дни на даче полны аромата роз и клубники. Но расслабляться не будем на грядках хватает хлопот. О самых важных рассказала наш постоянный дачный эксперт Екатерина Богданова.
Клубника: отмечаем лучшие кусты и готовим новые грядки.
Сейчас садоводам стоит обратить внимание на клубнику — она уже отходит. Как всегда, некоторые кусты оказались более урожайными и вкусными — их и отмечаем яркой ниткой или ленточкой с тем, чтобы отобрать именно с них посадочный материал — усы.
Если клубничной плантации более четырёх лет, то пора менять её дислокацию. Для этого уже сейчас готовим грядки: вскапываем землю, удаляя все сорняки, добавляем органику, золу, и ждём августовских прохладных дней.
Если же со свободной площадью сложно — а чаще всего так и случается, то плантацию можно омолодить. Для этого придётся скосить все листья, тщательно просмотреть кустики, выбрав самые сильные и плодовитые и убрав все слабые и постаревшие.
Как правило, в процессе вегетации у клубники оголяются корни, и кусты словно выпирают из земли. Поэтому необходимо прорыхлить почву в посадках и подсыпать под каждое растение плодородной земли или компоста. На место выбывших кустиков можно подсадить новые, выбрав самые жизнеспособные и молодые.
Если в это время стоит жара, то плантацию необходимо щедро пролить и притенить сеткой.
Малина: удаляем старые стебли и контролируем поросль.
Уже сейчас становится видно, какие стебли у малины можно будет удалить после сбора урожая — они, как правило, выделяются из массы побегов серой корой и пожелтевшими листьями. Попутно можно будет проредить корневую поросль: сильно загущать малинник не стоит.
Если малина растёт в контейнерах, то она нуждается в постоянном поливе и более частых подкормках органикой. При такой схеме посадки формировать кусты намного легче, поскольку корневой поросли меньше.
Вишня и слива: раскопайте и срежьте корневые отпрыски.
Удалите корневую поросль и у вишни со сливой. Развивается из придаточных почек на корнях растений и ведёт к заметному снижению урожайности и загущению посадок. Раскопайте землю до места, где поросль отходит от горизонтального корня, и удалите острым секатором у самого основания.
Огород: боремся с совкой безопасными препаратами.
В огороде основная борьба идёт с совкой — эти вредные гусеницы проедают ходы в томатах и в перце, делая их непригодными для еды.
На помощь дачнику придут такие препараты, как лепидоцид, экстраФлор, фитоверм, сэмпай. Они относительно безопасны для применения на даче, но всё равно необходимо следить за сроками созревания овощей.