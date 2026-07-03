По итогам Всероссийского онлайн-голосования определено 57 объектов для благоустройства в Ростовской области

В Ростовской области подвели итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор общественных территорий, которое проходило с 21 апреля по 12 июня. Жителям было предложено 124 проекта, из которых предстояло выбрать те, что будут благоустроены в 2027 году.
По итогам голосования победителями признаны 57 объектов. В их числе — парк «Молодежный» в Белой Калитве (первый этап), городской пляж Азова, Молодежный бульвар в Звереве, Комсомольский сквер в Ростове- на-Дону.
В следующем году в этих территориях обновят прогулочные зоны и пешеходные дорожки, создадут зоны тихого отдыха и площадки для культурно-массовых мероприятий, установят малые архитектурные формы и смонтируют освещение. Особое внимание уделят озеленению — высадке деревьев и кустарников, а также сохранению живых деревьев и кустарников.
«Неоднократно подчеркивал, что в вопросах благоустройства важно учитывать мнение и потребности жителей, так как именно они лучше всего знают, какие именно пространства необходимы в наших населенных пунктах», — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
В акции, организованной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», участвовали все 55 муниципальных образований Дона. Свой выбор сделали свыше 475 тысяч дончан. Наибольшую активность проявили в Белокалитвинском, Верхнедонском, Усть-Донецком и Семикаракорском районах, городах Зверево, Азов и Шахты. Высокие результаты показали Боковский, Тарасовский, Тацинский, Ремонтненский, Каменский районы и Каменск-Шахтинский. В организации голосования и консультациях жителей в общественных местах участвовало 5,2 тысячи волонтёров.
За пять лет проведения голосования в рамках нацпроекта на Дону свои предпочтения высказали почти 2,5 миллиона человек, а 230 территорий-победителей уже получили новый облик. Только в 2025 году с участием федерального бюджета реализовано 43 объекта. В их числе — сквер имени Оганова, территория по ул. Зорге, сквер на проспекте Будённовском в Ростове-на-Дону, сквер «Глория» в Новошахтинске, парки и бульвары в Белой Калитве, Таганроге, Аксае, Звереве, Миллерове и других районах области.
Работа по преображению общественных пространств продолжается. В 2026 году за счёт средств федерального бюджета будет благоустроено ещё 46 объектов в 39 муниципальных образованиях. Жители области видят реальные изменения, и новые проекты — очередной шаг к тому, чтобы города, поселки и станицы Дона стали ещё уютнее и привлекательнее.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.