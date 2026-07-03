По итогам Всероссийского онлайн-голосования определено 57 объектов для благоустройства в Ростовской области

За пять лет проведения голосования в рамках нацпроекта на Дону свои предпочтения высказали почти 2,5 миллиона человек, а 230 территорий-победителей уже получили новый облик. Только в 2025 году с участием федерального бюджета реализовано 43 объекта. В их числе — сквер имени Оганова, территория по ул. Зорге, сквер на проспекте Будённовском в Ростове-на-Дону, сквер «Глория» в Новошахтинске, парки и бульвары в Белой Калитве, Таганроге, Аксае, Звереве, Миллерове и других районах области.