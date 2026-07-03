Впервые в истории беспилотник совершил перелёт между Курилами и Сахалином. Видео © Max / Лимаренко. Важное.
По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству компании ZALA и беспилотного подразделения авиакомпании «Аврора», а также испытаниям новой системы связи и навигации «Геокосмос».
Перелёт был выполнен с дронопорта «Пушистый» на юге Сахалина до аэродрома Менделеево на Кунашире и занял около пяти часов. Дистанция составила примерно 420 километров.
Во время полёта аппарат находился под постоянным контролем и передавал данные в службы управления воздушным движением. Новая система навигации не зависит от спутниковых сигналов и включает функцию опознавания «свой — чужой».
В регионе уже применяется множество сценариев использования беспилотников — от мониторинга лесных пожаров до контроля состояния инфраструктуры.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Сахалине впервые в России провели операцию по спасению краснокнижного сивуча от пластикового кольца прямо на брекватере, окружённом морем. Инцидент произошёл в Невельском районе на волнорезе, окружённом морем, где в тот момент лежало около 500 морских львов.
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