Впервые в истории беспилотник совершил перелёт между Курилами и Сахалином

Ранее Life.ru рассказывал, что на Сахалине впервые в России провели операцию по спасению краснокнижного сивуча от пластикового кольца прямо на брекватере, окружённом морем. Инцидент произошёл в Невельском районе на волнорезе, окружённом морем, где в тот момент лежало около 500 морских львов.