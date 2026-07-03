Иннополис второй год подряд принял Чемпионат России по велоспорту

Второй день запомнился зрителям зрелищной смешанной командной эстафетой на дистанции 18 км, где тактика и командный дух вышли на первый план. Победителями в этом формате стала команда из Москвы. На пьедестал поднялись Савва Новиков, Михаил Фокин, Артемий Хомяков, Тамара Дронова, Татьяна Малькова и Ксения Богоявленская. Награды чемпионам вручили глава Иннополиса Ильдар Хуззятов, а также официальные представители Федерации велосипедного спорта России и Республики Татарстан.
Для жителей города мероприятие не стало просто спортивным праздником, а органично вписалось в повседневную жизнь. Глава города Ильдар Хуззятов подчеркнул, что велосипед в Иннополисе — это неотъемлемая часть урбанистической культуры. Компактная застройка, развитая сеть велодорожек и обилие парковок изначально проектировались с расчетом на двухколесный транспорт. Именно эта продуманная инфраструктура позволяет проводить турниры такого высокого уровня прямо по улицам города.
На этом спортивное лето в столице российского велоспорта не заканчивается. Организаторы уже анонсировали два крупных события, которые привлекут внимание любителей экстрима и здорового образа жизни: «Иннополис трейл» 18 июля и «Гонка героев» 15 августа.