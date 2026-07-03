Иннополис второй год подряд принял Чемпионат России по велоспорту

1—2 июля трассы ИТ-города превратились в площадку для борьбы за национальные титулы. За два напряженных дня более 250 сильнейших велосипедистов страны преодолели километры скоростных дистанций. Программа чемпионата была насыщенной: в первый день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на время. Женщинам предстояло покорить 26,6 км, тогда как мужчины преодолели более сложный отрезок в 36 км.